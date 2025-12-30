Жителю Ангарска разрешили не отдавать банку миллионы, взятые в кредит мошенниками

Жертве мошенников в городе Ангарска Иркутской области удалось выиграть в суде. По итогам заседания мужчине разрешили не отдавать деньги, взятые в кредит мошенниками.

По данным объединенной пресс-службы судов региона, сибиряк стал жертвой мошенников в июне 2022 года. Злоумышленники позвонили ему от имени сотового оператора и «в связи с проведением тестирования сети» попросили обновить сим-карту, сделав переадресацию на абонентские номера с помощью команд на телефоне. После на него было оформлено несколько кредитов, а с карты списано разными суммами около 2 млн рублей.

Когда ангарчанин понял, что стал жертвой мошенников, он обратился в правоохранительные органы, где впоследствии был признан потерпевшим в рамках возбужденного уголовного дела. А спустя время, узнав, что банк подал на него в суд, обратился со встречным иском, в котором указал, что кредитный договор не заключал, заявок на кредитование через мобильное приложение в банк не подавал, как и не давал банку распоряжение на перевод кредитных средств, деньги по кредитному договору не получал.

«Принимая решение в пользу обманутого мужчины, суд учел, что банк как профессиональный участник правоотношений должен был подвергнуть сомнению производимые операции с целью дополнительной проверки действительной воли потребителя, особенно в сложившихся реалиях, когда участилось количество мошеннических действий в банковской сфере», – пояснили в пресс-службе.

Банк пытался оспорить решение, но сделать это не удалось.