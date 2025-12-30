Цифровые финансовые активы делают еще один шаг к массовому рынку

Банк России с 1 января расширяет доступ неквалифицированных инвесторов к цифровым финансовым активам. Речь идет о наиболее распространенных ЦФА с простой структурой выплат, которые не зависят от сложных переменных и выпускаются эмитентами с высоким кредитным качеством.

В этот перечень попадают, в том числе долговые ЦФА. Дополнительно регулятор разрешает розничным инвесторам покупать цифровые активы с доходностью, привязанной к инфляции, ключевой ставке, ценам на драгоценные металлы или акциям, но в пределах годового лимита 600 тыс. рублей и при наличии защиты вложенного капитала.

«Причины решения лежат в плоскости развития рынка цифровых инструментов и перераспределения сбережений населения. По данным регулятора, объем размещений ЦФА в 2024–2025 годах устойчиво рос, но оставался нишевым из-за жестких ограничений для розницы. Одновременно ЦБ стремится предложить альтернативу банковским вкладам и облигациям в условиях постепенного снижения ставок, сохранив при этом контроль за рисками», – Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

По мнению экспертов, последствия для рынка будут умеренно позитивными.

С одной стороны, расширится круг инвесторов и повысится ликвидность простых ЦФА. С другой стороны, лимиты и требования к рейтингу не позволят этим инструментам стать источником системных рисков. Важной деталью является новый порядок расчета лимита, который фактически делает его оборотным и повышает гибкость для инвесторов.

«В итоге решение выглядит аккуратным шагом в сторону массового рынка. В 2026 году можно ожидать роста выпуска консервативных ЦФА, прежде всего долговых и индексируемых на ставку и инфляцию. Для неквалифицированных инвесторов это будет скорее инструмент диверсификации и парковки средств, чем источник повышенной доходности, но именно такой формат сейчас и закладывает Банк России», – заключает Владимир Чернов.