Посещение Прибайкальского нацпарка подорожает в январе 2026 года

Плата за посещение Прибайкальского национального парка в Иркутской области изменится с 12 января 2026 года. Подписан соответствующий указ.

«Для большинства турмаршрутов сумма вырастет на 50 рублей, для турмаршрутов Голоустненского кластера – на 100 рублей. Посетители Прибайкальского национального парка заметят изменения в стоимости разрешения 12 января 2026 года; для иностранцев цена за визит будет равняться 600 рублям, для жителей России – 300 (в Голоустненском кластере соответственно 700 и 350 рублей)», – сообщили в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».

Для льготных категорий посещение Прибайкальского национального парка – детей, пенсионеров, многодетных родителей – по-прежнему будет бесплатным.

Срок действия разрешения составляет 7 дней.