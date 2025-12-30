Эксперты разъяснили правила работы с обновленным ИИС в 2026 году

Специалисты «Альфа-Капитала» напомнили о ключевых правилах работы с индивидуальными инвестиционными счетами в условиях обновленного законодательства. В частности, была разъяснена процедура трансформации старых типов ИИС в новый формат, которая требует подачи заявлений как брокеру, так и в налоговый орган.

Сколько времени занимает трансформация старых типов ИИС в новый ИИС?

Регламентированного времени на трансформацию нет. Все зависит от того, как быстро инвестор сможет подать заявления о трансформации (одно – своему брокеру или управляющему, второе – в налоговый орган).

В любом случае счет будет считаться трансформированным с 1 января года, в котором были поданы заявления.

Нужно ли уведомлять налоговую об открытии нового ИИС – или только при трансформации?

При открытии ИИС налоговую уведомлять не нужно. За инвестора это делает брокер или управляющий. Он же сообщит о закрытии счета.

Подавать заявление в налоговый орган нужно только при трансформации. Заявление в этом случае носит уведомительный характер, то есть отказать в трансформации налоговая не может.

Могут пенсионеры пользоваться вычетами по ИИС?

Если у пенсионера нет других доходов, кроме пенсии, то на ИИС он может получить только вычет на доход. Вычет на взнос получить нельзя, так как гражданин не платит НДФЛ.

Но если у пенсионера есть другие доходы, облагаемые по шкале НДФЛ от 13% до 22%, например, доходы от сдачи квартиры в аренду, то получить вычет на взнос можно.

Есть ли жесткие сроки подачи на вычет в 2026 году?

Срок зависит от того, каким способом инвестор оформляет вычет. Есть два варианта:

самостоятельно обратиться за вычетом в ИФНС, заполнив декларацию 3-НДФЛ. Если подается декларация только с вычетами, подать ее можно в любое время. Но! Если есть иные декларируемые доходы, декларацию нужно подать до 30 апреля 2026 года;

оформить вычет в упрощенном порядке через налогового агента – с помощью сервиса в личном кабинете налогоплательщика. В этом случае вычет можно получить в любое время после того, как информация о суммах взносов появится в личном кабинете.

Купоны поступают на ИИС без удержания налога, но что, если инвестор досрочно закроет счет?

В этом случае нужно будет уплатить НДФЛ со всего накопленного финансового результата на ИИС, включая купоны. Кроме того, инвестору придется вернуть ранее полученные вычеты на взнос – с учетом пени.

Если у инвестора открыто три ИИС и он закроет один из счетов с соблюдением срока, что будет с вычетами по остальным?

Если закрыть один из ИИС после минимального срока, вычет на взнос по другим ИИС, открытым в период действия закрытого счета, уже получить нельзя (пп. 2 п. 2 ст. 219.2 НК РФ). Чтобы продолжить получать вычет на взнос, нужно будет открыть новый ИИС взамен закрытого.