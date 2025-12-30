Альфа-Банк закрыл сделку по покупке крупнейшего независимого автолизингового оператора Европлан

Альфа-Банк приобрел 87,5% ПАО «ЛК «Европлан», крупнейшего независимого оператора на российском рынке лизинга, у инвестиционного холдинга SFI.

Сделка завершилась 25 декабря 2025 года. Окончательная сумма покупки составила 50,785 млрд рублей за 87,5 % компании. При этом продавец, инвестиционный холдинг SFI, в соответствии с условиями сделки также получил от ПАО ЛК «Европлан» дивиденды за 9 месяцев 2025 года в размере 6,1 млрд рублей.

«Мы рады завершить эту стратегическую сделку, которая укрепит позиции Альфа-Банка в сегменте автолизинга и откроет новые возможности для наших корпоративных и розничных клиентов. Мы высоко ценим профессиональный менеджмент Европлана — его опыт и управленческие практики станут фундаментом для дальнейшего развития бизнеса. Наше сотрудничество позволит создавать новые продукты на основе продвинутых технологических разработок и ускорит рост клиентской базы в этом сегменте. Наличие Альфа-Банка в числе акционеров делает компанию более устойчивой и даёт ей надёжного якорного партнёра, способного поддерживать стратегические инициативы. При этом мы рассчитываем сохранить публичный статус Европлана, что гарантирует прозрачность и высокие стандарты корпоративного управления», — сказал директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков.

Альфа-Банк в установленный законом срок направит миноритарным акционерам Европлана официальное предложение о выкупе их акций. Топ-менеджмент Европлана ранее заявил, что сохранит свою долю владения акциями и намерен способствовать дальнейшему развитию компании.