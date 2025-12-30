Альфа-Банк и мессенджер MAX запустили верификацию бизнеса через Alfa ID

Сервис Alfa ID теперь интегрирован в приложение MAX и предназначен для мгновенной и безопасной верификации корпоративных аккаунтов.

Пользователям больше не придется проходить длительную регистрацию при создании в мессенджере своего бизнес-аккаунта. При входе с Alfa ID верификация профиля осуществляется за минуты, благодаря инновационным технологиям, разработанным в Альфа-Банке.

После проверки профиль компании получает отметку от Альфа-Банка, подтверждающую его надежность.

Все персональные данные находятся под надежной защитой в соответствии с самыми высокими банковскими стандартами. Альфа-Банк обеспечивает полное сопровождение интеграции и готовые механизмы взаимодействия с клиентами.