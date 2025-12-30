Альфа-Банк запустил услугу регистрации бизнеса мобильными банкирами

Мобильные банкиры помогут предпринимателям зарегистрировать бизнес и открыть банковский счёт без визита в офис.

Новый сервис предусматривает регистрацию бизнеса и открытие банковского счета исключительно онлайн. Мобильные банкиры привозят клиентам на подпись согласие на электронную цифровую подпись, после чего все остальные этапы проходят полностью онлайн. Услугой уже воспользовались более 30 тысяч новых компаний.

Если же бизнес уже зарегистрирован, и предприниматель хочет открыть счет в Альфа-Банке, мобильные банкиры привезут клиенту документы для присоединения к электронному документообороту и помогут открыть счет. Всё происходит быстро и с минимальным количеством документов. Всего за 9 месяцев 2025 года более 100 тысяч клиентов уже открыли счета таким образом.

«Мы максимально упрощаем для наших клиентов процесс взаимодействия с банком: сейчас клиенту достаточно изъявить желание открыть бизнес или счет для бизнеса — наш мобильный банкир приедет к нему в условленное время, все подробно расскажет, подпишет клиенту документы и прямо на встрече поможет открыть счет», — отметила Нино Кодуа, главный операционный директор Альфа-Банка.

В Альфа-Банке 6,5 тысяч мобильных банкиров, работающих практически повсеместно в России — более чем в 30 тыс. населённых пунктах. Они не только привозят карты, сим-карты Альфа-Мобайл, терминалы для приема платежей, но и консультируют, открывают счета для бизнеса, помогают установить и настроить мобильные приложения. Мобильные банкиры выполняют роль специалистов банка без привязки к отделениям и делают финансовые услуги еще более доступными для граждан. Благодаря их работе клиенты получают более 90% карт, заказанных онлайн, и 80% терминалов эквайринга через доставку.

Всё это существенно меняет способы предоставления банковских продуктов и позволяет банку сделать финансовые услуги более удобными и доступными 96% населения страны, независимо от места проживания, в любом уголке страны — даже там где нет отделений.