Почему драгметаллы подешевели перед Новым годом?

Цены на золото и другие драгметаллы на торгах в понедельник упали. Золото дешевеет на 4,6%, до $4345,3 за тройскую унцию после очередного ценового рекорда прошлой пятницы, когда цена драгоценного металла взлетела выше $4552 за тройскую унцию.

«Несмотря на то, что на фоне коррекции цены золота серебро нередко дорожает, сегодня закономерность нарушилась, и цены на серебро обвалились на 7,8% до $71,17 за унцию. С начала 2025 года золото подорожало на 60%, и несмотря на такой огромный для цены драгметалла рост, с начала декабря прибавило еще 1,6% стоимости», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Серебро за последний месяц выросло в цене на 21%, и еще утром в понедельник тестировало исторический максимум в $82 за унцию, но на этом уровне долго не смогло удержаться. Индекс доллара DXY в понедельник после рождественских праздников топтался на месте, чуть превышая 98 пунктов, то есть фактора роста доллара, который нередко влияет на цены драгметаллов, в понедельник не произошло. Безусловно, в первую очередь драгметаллы упали «по технической причине», то есть в связи с наступлением даты экспирации фьючерсных контрактов. Но также возможно, что на цены золота негативно повлияли заявления президента США Трампа о том, что стороны украинского конфликта «близки к достижению соглашения, как никогда», которые отчасти повысили интерес к доллару как к надежной валюте на фоне геополитической неопределенности.

«Тем не менее, в 2026 году металлы вновь могут оказаться достойной альтернативой доллару, в первую очередь, серебро, которое может вырасти в цене до $95 за унцию, поскольку оказалось более недооцененным, чем золото, и на него при этом предъявляют большой спрос многие отрасли промышленности. В 2026 году мы ожидаем, что золото тоже продолжит рост и достигнет цены в $5000 за тройскую унцию», – резюмирует Наталья Мильчакова.