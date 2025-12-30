Новогоднее настроение есть только у 34% жителей Иркутска

Опрос, проведенный аналитическим центром SuperJob, показал, что лишь каждый третий экономически активный житель Иркутска испытывает предновогодний подъем. При этом более трети респондентов (38%) прямо заявили об отсутствии у них праздничного настроения, а 15% признались, что лишь изображают радость для своих родных и друзей.

Наиболее оптимистично настроена молодежь в возрасте до 35 лет, среди которой предвкушение праздника ощущают 41% опрошенных. Среди респондентов старше 35 лет этот показатель значительно ниже и составляет всего 28%. Представители старшей возрастной группы также чаще сообщали об отсутствии новогодних эмоций.

Женщины несколько чаще мужчин отмечали наличие праздничного настроения (38% против 31%). При этом мужчины чаще признавались в имитации радостных чувств для окружающих. Также более высокий уровень доходов коррелирует с большей склонностью либо действительно ощущать, либо демонстрировать праздничный настрой.