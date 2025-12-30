В Иркутской области на новогодние праздники введен особый противопожарный режим

В Иркутской области с 29 декабря 2025 года по 12 января 2026 года вводится особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал первый заместитель председателя правительства региона Андрей Соковиков.

Документ устанавливает дополнительные требования пожарной безопасности на период праздников. Они касаются применения пиротехнических изделий, организации внеплановых инструктажей для работников предприятий и проверки систем противопожарной защиты.

Министерствам социального развития, здравоохранения, образования и культуры поручено обеспечить распространение информации о правилах безопасности в подведомственных учреждениях. Главам муниципальных образований рекомендовано создать оперативные штабы и обеспечить готовность пожарных формирований и источников водоснабжения.