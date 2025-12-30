Десять котлов ТЭЦ-9 выведены в штатный режим работы к новогодним праздникам

На Иркутской ТЭЦ-9 завершены работы по восстановлению и повышению надежности оборудования к предстоящим новогодним праздникам. В настоящее время в штатном режиме работают десять котлоагрегатов, что позволяет станции быть готовой к повышенным нагрузкам в период морозов.

После серии аварийных отключений, произошедших в начале декабря, на станцию были мобилизованы дополнительные ремонтные бригады из других городов области и Красноярского края. Общая численность привлеченных специалистов достигала 250 человек, а работы велись в круглосуточном режиме.

В результате удалось не только вывести из аварийного ремонта три котла, но и досрочно запустить еще три агрегата, находившихся на капитальном обслуживании. Это позволило вдвое увеличить температуру сетевой воды – с 60 до 120 градусов, что критически важно для теплоснабжения города в условиях низких температур.