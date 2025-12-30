Новости

Китайскую закусочную «Чихо» в Иркутске закроют

Собственники китайской закусочной «Чихо», расположенной на улице Карла Маркса в Иркутске, приняли решение ее закрыть. Сегодня она работает последний день.

«Спасибо каждому, кто был с нами: кто заходил просто поесть лапшу, кто приходил за вайбом китайской улочки, кто смеялся, приводил друзей, возвращался снова. Вы сделали "Чихо" живым. <...> Последний день работы "Чихо" – 30 декабря до 23:00», – говорится в соцсетях организации.

В закусочной уточнили, что сегодня последний день, когда можно воспользоваться подарочными сертификатами, которые могут быть у посетителей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
