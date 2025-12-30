Иркутская область заняла 17 место в России по числу самозапретов на кредиты

По итогам восьми месяцев 2025 года жители Иркутской области подали почти 340 тыс. заявлений на установку добровольного запрета на получение кредитов. Общее число граждан региона, имеющих на конец декабря такой ограничительный статус, составило 285 685 человек. Данные приводит Объединенное кредитное бюро.

Это означает, что на каждые 100 жителей области приходится 12 человек, которые сознательно ограничили свою возможность брать новые кредиты. За тот же период было подано 34 915 заявлений на снятие ранее установленного запрета.

По состоянию на конец года такой ограничительный статус установили 17,3 млн жителей России, подав 20 млн соответствующих заявлений.

Подавляющее большинство граждан – 91,3% – выбирали формат полного запрета на выдачу любых кредитов. Только 8% ранее установленных ограничений были отменены их инициаторами в течение года. Наибольшая активность в использовании сервиса наблюдалась среди лиц в возрасте от 35 до 45 лет, на долю которых пришлось 21,3% всех заявлений.

Лидером по абсолютному числу обращений стала Москва, жители которой подали 1,8 миллиона заявлений на установку запрета. В первую пятерку регионов также вошли Московская область, Санкт-Петербург, Башкортостан и Свердловская область. При этом по доле граждан с действующим запретом от общего населения лидирует Мурманская область, где такой статус имеет каждый пятый житель.