В Ангарске при поддержке Эн+ провели городские соревнования по робототехнике

28 декабря 2025 года в Ангарске на базе Центра цифрового творчества «Код успеха» состоялись соревнования по робототехнике «Матрица талантов». В турнире приняли участие более 35 школьников в возрасте от 7 до 14 лет. Мероприятие стало одним из ключевых событий проекта «Центр цифрового творчества «Код успеха: развитие через технологии», который победил в грантовом конкурсе «Города со знаком плюс» компании Эн+.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Турнир объединил учеников секций по робототехнике «Код успеха», «RUSchool», «Станция Юных техников», «НШДС» и «Робобум». Состязания прошли в трех категориях: шорт-трек (гонки), СУМО (борьба роботов), скоростная сборка (технический драйв). В шорт-треке первое место занял Вальтер Мятюшев, в СУМО – Игорь Диянов, в скоростной сборке в младшей группе победила Алёна Пьянкова, в старшей – Даниил Гаврилов.

– Такие соревнования способствуют развитию цифрового творчества в городе, повышают интерес детей к новым технологиям, – отметил руководитель проекта Артем Овсянников. – Также мы хотим, чтобы дети на турнире не просто показали свои умения, но и завели друзей, зарядились новогодним настроением.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

В 2025 году проект «Код успеха: развитие через технологии» стал победителем грантового конкурса Эн+ «Города со знаком плюс». Поддержка компании позволила приобрести новые компьютеры, а также открыть площадку для бесплатного обучения детей из многодетных и малообеспеченных семей. На занятиях ребята осваивают несколько направлений: робототехнику, программирование, 3D-моделирование и работу с нейросетями.

Грантовый конкурс «Города со знаком плюс» – ключевое направление комплексной программы Эн+ «Мир со знаком плюс». Цель проекта – формирование инфраструктуры городской среды с вовлечением ресурсов местных сообществ и предпринимательских инициатив, развитие и поддержка организаций и компаний. Особое внимание в конкурсе уделялось инициативам по благоустройству городской среды, развитию творческого и образовательного потенциала жителей, созданию площадок для активного досуга и культурных событий.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

С 2020 года грантовый конкурс Эн+ поддержал 102 проекта. Совокупный грантовый фонд составил 138 млн рублей.