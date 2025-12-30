Строительство самой большой школы завершилось в Иркутске

В микрорайоне Ново-Ленино города Иркутска на улице Ярославского завершилось строительство школы на 1550 мест. Она является самой большой в регионе.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Объект представляет собой трехэтажный комплекс площадью 34,7 тыс. кв. метров. Он состоит из девяти корпусов, в которых расположены учебные кабинеты, лаборатории, школьный информационно-библиотечный центр с читальным залом на 120 мест, пояснили в областном правительстве. Современный пищеблок включает в себя обеденный зал на 720 человек.

Имеются бассейн и современный спортивный зал для проведения уроков физкультуры и занятий спортивных секций, большой школьный стадион, площадки для игровых видов спорта, беговые дорожки для занятий легкой атлетикой. Для развития творческих способностей есть зал на 550 мест, камерный амфитеатр, школьная телестудия, хореографический зал.

Это будет школа полного дня с односменным обучением, а также с возможностями дополнительного образования в тематических классах, которые организованы в том числе крупными предприятиями. Для дополнительного образования и развития ребят здесь планируется создание Центра добровольчества, школьного музея, секции туризма и краеведения, отделения городской спортшколы по самбо.

Кроме этого, будет организована работа поискового отряда «Наследие». В одном из корпусов откроется филиал художественного отделения детской школы искусств.



Завершается формирование управленческой команды педагогического коллектива, в который войдут более 120 человек.

Все работы завершены в срок, здание полностью готово к учебному процессу, укомплектовано мебелью и оборудованием. Финансирование составило 3,7 млрд рублей.