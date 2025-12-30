Открылась продажа авиабилетов на перелеты из Улан-Удэ на Ольхон

Авиакомпания «Аврора» совместно с партнером-оператором авиакомпанией «СиЛА» открыла продажу билетов на рейс Улан-Удэ – Хужир. Рейсы субсидируются из федерального бюджета.

По данным минтранса Бурятии, самолеты из города Улан-Удэ в поселок Хужир на острове Ольхон в Иркутской области будут летать ежедневно в период с 15 января по 03 февраля за исключением периода с 26 января 29 января. Стоимость перелета в одну сторону составляет 2,5 тысячи рублей.

Информация об открытии продажи на последующий период будет дана дополнительно.