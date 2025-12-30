Путин объявил спецсборы резервистов для защиты важных объектов

Президент России Владимир Путин утвердил указ, согласно которому в 2026 году планируется проведение специальных сборов среди резервистов для охраны важнейших объектов инфраструктуры. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации., сообщает РБК.

Указ предписывает направить на специальные мероприятия лиц, находящихся в мобилизационном резерве Вооружённых Сил России, с целью обеспечения защиты стратегических объектов и объектов жизненно важного значения. Правительство РФ поручено составить список конкретных объектов, подлежащих охране силами резервистов.

Под определение «резервиста» попадают граждане, подписавшие контракт с Министерством обороны о включении в мобилизационный людской резерв. К ним относятся лица, прошедшие воинскую службу или завершившие подготовку в военных учебных центрах вузов.

Законодательство, позволяющее привлечь резервистов к специальным сборам для защиты ключевых объектов, было принято в ноябре текущего года. Проект закона разработан Миноборны и одобрен Государственной Думой.

Во время участия в мероприятиях резервистам компенсируют утраченный заработок, затраты на проезд (до места призыва и обратно), проживание и суточные выплаты. Безработным гражданам гарантировано получение пособия не менее минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба генерал-лейтенант Владимир Цимлянский подчеркнул, что привлечение резервистов связано исключительно с обеспечением внутренней безопасности государства и никак не касается отправки военнослужащих за пределы территории России или привлечения их к боевым действиям.