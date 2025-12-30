Промышленность растет медленнее ожиданий

Первый вице-премьера Денис Мантурова сегодня заявил о том, что российская промышленность вырастет на 2,5–3% по итогам 2025 года, а в 2026 году власти рассчитывают сохранить сопоставимые темпы. Ключевую роль, по его словам, должны сыграть новые нацпроекты и меры господдержки, запущенные с этого года.

– Ключевым фактором поддержки промышленности в 2025 году стали государственные расходы, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – По данным Минфина, расходы федерального бюджета на национальную оборону в 2025 году превышают 13,5 трлн руб., а совокупные траты на национальную экономику составили около 4,4 трлн руб. Существенная часть этих средств направляется в машиностроение, ОПК, химию и смежные отрасли, формируя устойчивый внутренний спрос.

Однако фактическая динамика в 2025 году пока выглядит более сдержанной. По данным Росстата, промышленное производство за январь–ноябрь выросло на 0,8% год к году. Основной вклад обеспечили обрабатывающие отрасли, где рост составил около 2,6% г/г, тогда как добыча полезных ископаемых сократилась примерно на 1,5% г/г. Причем в ноябре промпроизводство и вовсе упало на 0,7% г/г. Это подтверждает, что рост носит неравномерный характер и во многом зависит от бюджетного спроса.

Таск как по данным Росстата, за январь–ноябрь промышленное производство выросло всего на 0,8% год к году, то, чтобы выйти на 2,5–3% за весь 2025 год, в декабре промышленность должна показать скачок примерно на 10–12% г/г. Исторически такого не бывает даже в годы резкого бюджетного стимулирования. Один месяц физически не вытягивает годовую динамику на такой уровень.

Получается, что даже если декабрь будет сильным за счет закрытия гособоронзаказа и бюджетных контрактов, реалистичный диапазон выглядит иначе. При росте декабря на 3–5% г/г итоговый показатель за 2025 год окажется вблизи 1,1–1,4%. Это хорошо согласуется с тем, что обрабатывающие отрасли растут быстрее, около 2,5–3%, но добыча и энергетика тянут среднее вниз.

В 2026 году условия для промышленности могут стать более благоприятными. Банк России уже начал цикл постепенного смягчения денежно-кредитной политики, что снижает стоимость заимствований для предприятий. Но ключевой вопрос не только в ставках, но и в параметрах бюджета.

В проекте бюджета общий объем расходов увеличивается до 44,069 трлн руб. против 41,469 трлн руб. в 2025 году, то есть примерно на 2,6 трлн руб. При этом расходы на национальную оборону в 2026 году запланированы на уровне 12,93 трлн руб., что ниже заложенных на 2025 год 13,49 трлн руб. Одновременно по линии национальной экономики, где концентрируется заметная часть промышленной поддержки, в 2026 году предусмотрено 4,77 трлн руб., это примерно на 414 млрд руб. больше параметров 2025 года. Дополнительно на нацпроекты в 2026 году планируется 6,668 трлн руб., что на 11% больше, чем в 2025 году.

– Снижение ключевой ставки Банка России в 2026 году может сделать инвестиции и оборотное финансирование чуть доступнее, но решающим фактором для темпов выпуска останется бюджетный спрос и структура расходов. Причем в течение года расходы бюджета на эти параметры могут увеличиваться, как это было в предыдущие годы. Поэтому мой базовый прогноз на 2026 год по промпроизводству подразумевает ускорение темпов роста лишь до 1,5–2,5%, а по итогам 2025 года я жду их в районе 1,1–1,4%, – резюмирует Наталья Мильчакова.