Доходность банковских вкладов резко упала

Банк России 19 декабря принял решение снизить ключевую ставку до уровня 16%. Вследствие этого события многие крупные кредитные организации оперативно отреагировали на изменения, сократив проценты по вкладам. Согласно индексу вкладов Финуслуг, отслеживающему динамику среди двадцати наиболее значимых банков по объёму привлечённых денежных средств физических лиц, снижение произошло сразу в десяти организациях из первой двадцатки.

Наиболее значительное падение было зафиксировано именно по вкладам сроком полгода: средний показатель уменьшился на 0,29 процентного пункта и составил 14,44%. Трехмесячные депозиты оказались чуть менее чувствительными к изменениям, став ниже на 0,18 процентного пункта — итоговая цифра равна 15,34%. Годовые вложения потеряли около 0,23 процентного пункта, остановившись на отметке 13,27%. Что касается вложений на полтора года, они сократили свою доходность на 0,15 пунктов, составив теперь 11,56%. Двухлетние сбережения опустились на 0,13 пункта, оказавшись на уровне 11,27%, а трёхлетние инвестиции лишились целых 0,16 процентов, зафиксировавшись на значении 10,73%.

С начала 2025 года лидерами по темпам снижения стали годовые вклады, доходность которых снизилась на 7,58 процентного пункта, меньше всего снизилась доходность вкладов на 1,5 года — на 4,42 процентного пункта.

Для расчёта индексов используется открытая информация о ставках по срочным рублевым вкладам, открытым в российских рублях на сумму сто тысяч рублей на сроки от трёх месяцев до трёх лет. Учитываются стандартные условия размещения депозита, исключаются специальные акции банка, дополнительные бонусы и ограничения по категории клиентов.

Эксперты Freedom Finance Global считают, что ключевая ставка ЦБ РФ в 2026 году может быть снижена 6 раз и опуститься к концу декабря 2026 года до 11-12% годовых.