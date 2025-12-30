Для чего банки блокируют денежные переводы?

Как сообщают СМИ, в конце 2025 года российские банки стали чаще блокировать денежные переводы физлиц как между их собственными счетами, так и на счета других клиентов.

– Всего в уходящем году в рамках борьбы с мошенничеством отечественные финансово-кредитные организации заблокировали операции примерно по 300–600 тыс. карточных счетов, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. –. Сами банки объясняют, что они на самом деле счета не блокируются, а перевод приостанавливается до выяснения всех обстоятельств.

В ЦБ РФ сообщают, что с 1 января 2026 года число критериев, по которым регулятор рекомендует банкам выявлять признаки мошенничества, возрастет с 6 до 12. Одним из поводов для временной приостановки банком операции физлица будет перевод крупной денежной суммы лицу, с которым у того не было операций за последние полгода и более, если накануне этому переводу предшествовал перевод физлица самому себе на сумму не менее 200 тыс. руб.

– Безусловно, такие меры очень неудобны для клиентов банков, однако они повышают надежность и стабильность российской финансовой системы и способствуют скорейшему обелению экономики, – резюмирует Наталья Мильчакова.