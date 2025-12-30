Новости

Проезд по трем маршрутам подорожает в Иркутске в январе

Коммерческие перевозчики уведомили мэрию о повышении стоимости проезда по трем маршрутам с 15 января. Тарифы вырастут до 40-45 рублей.

До 45 рублей с 12 января подорожает проезд на автобусах № 3 «6-ой пос. ГЭС (м/р Юбилейный) – Студгородок – Ц. рынок – Аэропорт», с 15 января – № 80 «Областная больница – Студгородок – Ж.Д. Вокзал – Аэропорт – ул. Пискунова – ул. Байкальская – Студгородок – Областная больница»,

Проезд по маршруту № 10к «7 м/р Н. Ленино – Иркутск-2» с 14 января составит 40 рублей до 20:00 и 45 рублей после 20:00.


