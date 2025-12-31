Федеральные земли передадут Иркутской области для создания «Байкальской слободы»

Правительственная комиссия по повышению эффективности использования федерального имущества и развитию территорий одобрила передачу Иркутской области полномочий по управлению и распоряжению находящимися в федеральной собственности землями для создания курорта мирового уровня «Байкальская слобода» в районе «Тальцов». Это позволит обустроить инженерную и транспортную инфраструктуру.

Особо охраняемая территория «Тальцы» была образована для реализации проекта. В декабре 2025 года утверждены проекты ее планировки и межевания. Кроме того, заключены контракты на проектирование подъездных автомобильных дорог и канализационного коллектора, а также заключен договор с АО «Иркутская электросетевая компания» на подключение к сетям электроснабжения с отлагательными условиями оплаты.

В 2026 году планируется провести межевание земельных участков и утвердить схемы их расположения на кадастровом плане территории, заключить договоры технологического присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения, завершить проектные работы по строительству канализационного коллектора вдоль Байкальского тракта, запроектировать подъездные автомобильные дороги к туристско-рекреационному кластеру «Тальцы», пояснили в областном правительстве.

В 2027 году предполагается начать строительство первого этапа канализационного коллектора на Байкальском тракте. Общая протяженность канализационного коллектора – 42,6 км. В 2030 году планируется завершить технологическое присоединение объектов туристско-рекреационного кластера «Тальцы» к сетям электро-, водоснабжения и водоотведения.