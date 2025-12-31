Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 декабря: 10 907,8799 руб/1 г золота и 187,7100/1 г серебра

ЦБ РФ с 31 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 10 907,8799 руб.
- 1 грамм серебра - 187,7100 руб.
- 1 грамм платины - 5 482,7998 руб.
- 1 грамм палладия - 4 144,7900 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 249,1503 р. (2,23%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,9800 р. (4,44%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 15,0398 р. (0,27%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 429,2701 р. (9,38%).