Предприятия Иркутской области подвели итоги участия в федеральном проекте «Производительность труда»

В декабре 2025 года три предприятия Иркутской области успешно завершили активную фазу участия в федеральном проекте «Производительность труда», реализуемом в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Компании продемонстрировали значительный рост производственных показателей и перешли к этапу тиражирования лучших практик на другие участки.

Братский ремонтный механический завод открыл зимнюю выпускную сессию участников федерального проекта «Производительность труда». Пилотным потоком предприятия стала оптимизация ремонта в механосборочном цехе. В результате внедрения инструментов бережливого производства время протекания процесса сократилось на 41%, выработка увеличилась на 30%. Директор БРМЗ Артём Маликов поблагодарил рабочую группу проекта и экспертов Регионального центра компетенций, отметив практическую пользу внедрённых решений, а также подтвердил заинтересованность предприятия в дальнейшем развитии проекта на стадии тиражирования.

Ещё одним декабрьским выпускником федерального проекта стало ООО «Илимпром», работающее в сфере лесопереработки. Команда предприятия завершила пилотный проект и перешла к масштабированию достигнутых результатов. В рамках участия в федпроекте был построен новый производственный корпус, разработаны и внедрены стандарты рабочих мест, определён оптимальный метод выполнения операций на участке сортировки пиломатериалов. Итоговые показатели значительно превысили плановые значения: выработка увеличилась на 79% (при планируемых 15%), время производственного процесса сократилось на 25%, объёмы незавершённого производства снижены на 21%.

Третьим финалистом декабря стало предприятие «Киренсклесинвест». Пилотным потоком был выбран участок производства пиломатериалов. По итогам реализации проекта время протекания производственных процессов сократилось на 11%, незавершённое производство уменьшилось на 18%, выработка увеличилась на 22%.



«2025 год для нас оказался весьма продуктивным: мы преодолели отметку в 100 предприятий-участников федерального проекта «Производительность труда» в регионе. А Федеральный центр компетенций сообщил, что Иркутская область вошла в пятёрку всероссийского рейтинга в номинации «Прорыв года». Этому в том числе поспособствовала новация Регионального центра компетенций: для предприятий, которые по отраслевому признаку либо по величине выручки не могут присоединиться к федпроекту, РЦК подготовил специальную обучающую программу, которая позволяет применить накопленный опыт и механики бережливого производства на практически любом предприятии региона. В 2026 году продолжим расширять состав участников», — рассказала Яна Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области, чьё обособленное подразделение (Региональный центр компетенций) является оператором реализации федпроекта в регионе.

Напомним, с 2025 года федеральный проект «Производительность труда» вошёл в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». За время его реализации участниками проекта стали свыше 100 производственных, обрабатывающих, торгово-сервисных компаний из Иркутска и Иркутского района, Усолья-Сибирского и Усольского района, Братска и Братского района, Ангарска и Ангарского района, Казачинско-Ленского района, Шелехова и Черемхово. Половина из них относится к обрабатывающим производствам, по 18% у сфер строительства и торговли, доля гостиниц и общепита составляет 9%, 5% участников относятся к сфере транспортировки и хранения. Бесплатные методические материалы по бережливому производству можно найти на ИТ-платформе «Производительность.рф».