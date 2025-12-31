Детская школа искусств в поселке Урик открылась после капитального ремонта

Завершены масштабные работы по капитальному ремонту здания детской школы искусств в поселке Урик Иркутского района. Ремонтные мероприятия общей стоимостью 24,1 миллиона рублей были проведены в рамках национального проекта «Семья». В ходе работ здание получило новые коммуникации, отремонтированную крышу и современный внешний вид фасада. Территория вокруг школы также была благоустроена комплексно, сообщили в региональном Минстрое.

Фото: Минстрой Иркутской области

Министр строительства Иркутской области Алексей Емелюков подчеркнул важность проведенных мероприятий: «Благодаря этому ремонту мы создали оптимальные условия для полноценного творческого роста подрастающего поколения, особенно значимого для отдаленных районов».

Теперь дети поселка смогут заниматься музыкой, хореографией и живописью в комфортных условиях, превращающих школу в важный центр культурной жизни местного сообщества.