ФНС разъяснила правила уплаты НДС компаниям с выручкой от 20 млн рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) России опубликовала подробную инструкцию по порядку уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) для организаций и индивидуальных предпринимателей, чья ежегодная выручка составляет от 20 млн рублей. Методическое пособие было размещено ведомством в своем официальном канале Telegram.

Для тех, кто попадает под обязательную уплату НДС, установлены две группы ставок:



- Стандартные ставки: 22%, 10% и 0%.

- Специальные сниженные ставки: 5% и 7%, зависящие от уровня доходов в следующем году (2026):

* Доходы от 60 млн до 272,5 млн рублей — ставка 5%.

* Доходы от 272,5 млн до 490,5 млн рублей — ставка 7%.

– Важно учитывать, что если ваша компания или индивидуальный предприниматель находятся на УСН и имеют доход меньше указанного порога (менее 20 млн рублей), вам предоставляется автоматическое освобождение от уплаты НДС. Тем не менее существуют исключения: даже если ваш доход меньше 20 млн рублей, вы будете обязаны заплатить НДС, если выполняете роль налогового агента или импортируете товары из-за границы, – поясняют в ФНС.

Помимо изменений по НДС, с 2026 года внесены важные нововведения по другим аспектам налогообложения, включая:



- Изменение порядка расчёта налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

- Поддержку семей с детьми посредством налоговых преференций.

- Совершенствование системы налоговых вычетов.

- Новый подход к обложению доходов иностранных агентов.

Дополнительно введены обновления по ставкам НДС, акцизам, налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налогу на прибыль организаций, имущественному налогу и страховым взносам.

Все ключевые изменения в законодательстве размещены на сайте ФНС в каталоге «Налоги 2026». Там можно найти разъяснения и рекомендации по применению нового налогового режима, а также комментарий относительно специфики расчетов по различным видам налогов.