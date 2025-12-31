Воздушные приключения поколения Z: кто и куда летал чаще всех в 2025 году

Авиакомпания S7 Airlines подвела итоги авиаперелётов среди представителей «поколения Z» («зумеров») в 2025 году. Статистика показывает предпочтения молодого поколения в выборе маршрутов и услуг авиакомпании.

Самыми популярными внутренними направлениями стали рейсы в Новосибирск, Москву и Иркутск. Последние пользуются особым спросом как удобный перевалочный пункт для дальнейших поездок в Сибирь, на Дальний Восток и в Азию.

Среди международных направлений лидируют Бангкок, Пекин и Дубай. Выбор этих городов объясняется привлекательностью активной городской среды и удобством транспортного соединения, позволяя легко строить многоэтапные путешествия.

Молодое поколение предпочитает экономить вес багажа, предпочитая путешествовать с ручной кладью. Но если путешествие обещает быть насыщенным и длительным, многие молодые пассажиры не боятся брать дополнительный багаж, занимая третье место по популярности дополнительной услуги.

По данным авиакомпании, среди молодежи преобладают мужчины-зумеры — 57% против 43% девушек. Самый активный пассажир года оказался молодым человеком 22-х лет, который совершил рекордные 24 перелёта преимущественно по маршруту Иркутск—Якутск.

Напомним, аэропорт Иркутска установил исторически значимый рекорд, преодолев отметку в 4 миллиона пассажиров в течение календарного года. Это событие произошло 26 декабря 2025 года. Как отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, с 2021 года количество пассажиров удвоилось, что свидетельствует о стремительном развитии региональной авиации. В предыдущем, 2024 году, услугами аэропорта воспользовались около 3,957 млн человек, что почти на 5% больше показателей предыдущего периода. Значимым событием стало открытие в июне 2024 года нового терминала внутренних авиалиний. Современный объект, площадь которого достигает 2,6 тысячи квадратных метров, оборудован необходимыми зонами регистрации, отдыха и ожидания, оснащёнными новейшими технологиями контроля и безопасности. Строительство велось с 2023 года и успешно завершилось осенью следующего года.