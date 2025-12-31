Мечел просит господдержки на фоне высокой долговой нагрузки

Челябинский металлургический комбинат группы Мечел обратился за господдержкой на фоне сохраняющегося давления на финансовую устойчивость и высокую долговую нагрузку.

– Сам факт обращения не выглядит неожиданным, – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – Компания уже несколько лет работает в режиме антикризисного управления долгом, а текущая конъюнктура на рынках угля и стали не позволяет быстро восстановить денежные потоки. Ключевая проблема группы кроется в масштабе долга. Чистый долг на конец июня 2025 года достигал 252,7 млрд рублей, а показатель соотношения чистый долг к EBITDA равнялся 8.8х, что остается критически высоким уровнем для металлургии и угольного сегмента. При этом около 90% обязательств номинированы в рублях, а 88% кредитного портфеля сосредоточены у ВТБ и Газпромбанка. Это снижает валютные риски, но усиливает зависимость от решений крупнейших государственных банков и регуляторов.

Полученная летом рассрочка по налогам и страховым взносам на сумму свыше 13 млрд рублей и договоренности с кредиторами о снижении нагрузки на денежный поток примерно на 132 млрд рублей в 2025–2026 годах временно стабилизировали ситуацию. Однако эти меры носят скорее отсрочивающий характер и не решают структурную проблему высокой долговой нагрузки при волатильной операционной прибыли.

Решение подкомиссии Минфина, вероятнее всего, будет осторожным. Речь может идти о точечной поддержке в формате пролонгации обязательств, новых рассрочек или корректировки графиков обслуживания долга, но не о масштабных вливаниях. Государство традиционно избегает прямого субсидирования компаний с хроническими финансовыми проблемами без жестких условий по финансовому оздоровлению.

– Для стоимости акций “Мечела” обращение за господдержкой – это нейтрально-негативный сигнал, так как с одной стороны, поддержка снижает риск краткосрочных разрывов ликвидности, но с другой стороны подтверждает, что без внешней помощи бизнес-модель группы остается уязвимой. То есть, для ценных бумаг Мечела главный вопрос не в факте поддержки, а в ее форме и условиях. Если это будут меры, которые реально разгружают платежи и не ведут к размыванию долей, рынок может воспринять новость как стабилизирующую. Но при текущем долге любые ухудшения конъюнктуры быстро возвращают историю в режим повышенного риска, – резюмирует эксперт.

Наш таргет по акциям “Мечела” на 12 месяцев при текущей цене 73,7 руб. составляет 70 руб. за бумагу, с оговоркой о высокой чувствительности к ставке, ценам на уголь и условиям реструктуризации долга.