Двухсотлетие декабристов: яркие страницы истории Иркутской области в календаре 2026

Областной архив завершил подготовку традиционного издания «Календарь знаменательных и памятных дат Иркутской области» на 2026 год, которое целиком посвящено значимому историческому событию — 200-летию восстания декабристов. Этот выпуск приурочен к годовщине события, оказавшего огромное влияние на развитие региона, особенно Иркутска, ставшего столицей Восточной Сибири.

Новый календарь охватывает временной промежуток с 1686 года по сегодняшний день и включает более 70 статей, рассказывающих о важнейших событиях, повлиявших на жизнь региона: присвоение Иркутску статуса города, создание музеев, театров, библиотек, учебных заведений, значимых строительных проектов, религиозных сооружений, судьба известных исторических деятелей, ставших символом эпохи.

Особое внимание уделено декабристской тематике. Среди материалов — статьи о приезде декабристов в Иркутск, судьбах их супруг, выбравших добровольное изгнание вместе с мужьями, роли декабристов в освоении Сибири и культурных достижениях региона.

Кроме исторической части, календарь фиксирует важные исторические этапы развития Иркутска: в 2026 году исполнится 340 лет со дня придания городу официального статуса, ровно два века прошло с момента прибытия первых участников восстания в Иркутск, 170 лет — со дня дарования амнистии участникам движения, 155 лет — со дня открытия первой городской больницы, 90 лет — со строительства железобетонного Ангарского моста, основания киностудии и самостоятельного художественного музея, 80 лет — с организации института травматологии и ортопедии, 60 лет — со дня основания медицинского училища и принятия решения о создании историко-культурного комплекса «Тальцы».

Также будут отмечены круглые даты общественных организаций и учреждений культуры: Государственному музыкальному театру имени Н.М. Загурского исполнится 85 лет, столько же отпразднует сам областной архив, объединяющий исторический фонд губернии и военный архив.