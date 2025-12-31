Как меняется рынок новогодних подарков?

Согласно данным опроса, проводившегося в декабре 2025 года на портале Superjob, в 2025 году россияне планируют потратить на подарки родным, друзьям и коллегам к Новому году не более 9000 руб., в то время как в 2021 году планировали потратить 13000 руб., то есть планы расходов на подарки за пять лет упали на 30%.

– Если в 2021 году россияне пунктуально потратили на новогодние подарки столько же, сколько планировали потратить, то есть 13000 руб., то, по данным разных опросов, в 2025 году расходы на новогодние подарки могут обойтись среднестатистическому россиянину в 18500 руб., что на 42% больше, чем пять лет назад, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Одновременно продолжается падение евро и юаня по отношению к рублю. Инфляция – главный фактор, который увеличивает расходы на подарки и мешает точно планировать собственный новогодний бюджет. Можно отметить, что, по данным опросов, в течение всех пяти лет большинство россиян предпочитали, чтобы им дарили в подарок деньги, хотя чаще всего на Новый год им «клали под ёлочку» конфеты, косметические средства и парфюмерию.

В последние пять лет среди новогодних подарков появилась такая тенденция, как «впечатления в подарок» (билеты в театры, на концерты и т.д) - на взгляд экспертов, она более характерна для молодёжи, людей, ведущих активный образ жизни или для людей старшего поколения, активно интересующихся культурой и искусством. Но с учётом того, что в 2025 году значительно подорожали услуги учреждений культуры (на 14% против ожидаемой инфляции в стране за 2025 год в 6%) россияне, особенно молодые, стали чаще дарить друзьям виртуальные подарки, которыми можно воспользоваться, не выходя из дома: посещение образовательных курсов онлайн, подписки на онлайн-кинотеатры, электронные книги и т.д.

– Новые технологии прочно входят в жизнь современных людей, среди подарков – всё больше услуг и товаров, которые можно приобрести или воспользоваться ими онлайн. А это значит, что на новогодних праздниках, кроме учреждений общепита, культуры и ритейла, теперь зарабатывают и высокотехнологичные компании, в том числе, предоставляющие услуги ed-tech и, конечно, операторы связи. Мы полагаем, что из публичных компаний на Новом годе больше всего зарабатывают Ozon, «ИКС 5», «Магнит», МКПАО «ВК», МТС, что можно будет увидеть в финансовых результатах 4 квартала 2025 года, – резюмирует эксперт.