БЭК: 75% тепловых сетей Иркутской области отработали нормативный срок

Байкальская энергетическая компания (БЭК) выпустила официальное заявление в ответ на серию публикаций в СМИ, которые, по мнению компании, содержат поверхностные и необъективные оценки её работы.

«Наша главная и неизменная задача — обеспечить надежное тепло в домах. Мы работаем в условиях, которые нельзя сравнивать с другими регионами, но наши энергетики ежедневно доказывают свою эффективность. Оперативное реагирование на происшествие с ТЭЦ-9 в Ангарске — явное тому подтверждение», — говорится в сообщении компании.

Требуется федеральное финансирование

Основной причиной системных проблем БЭК называет критический многолетний износ инфраструктуры, характерный для всей страны. Для решения этой проблемы энергетики предлагают модернизировать инфраструктуру за счёт федеральной программы.

«Более пяти лет мы последовательно направляли в правительство Иркутской области конкретные предложения по решению этой проблемы, включая механизмы привлечения федеральных ресурсов. Эти программы существуют, поскольку государство осознаёт масштаб вызова. За это время было направлено более 30 писем в различные инстанции региона. Однако наши инициативы не получили развития», — отмечают в компании.

Последнее письмо было адресовано губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву 6 ноября 2025 года (есть в редакции SIA.RU), где предложено участие в пилотном федеральном проекте по обновлению системы энергоснабжения. Вопрос износа инфраструктуры стоит остро во всех регионах России, и Министерство строительства совместно с Фондом развития территорий активно работают над программой, предусматривающей включение в тарифы до 2030 года долгосрочной инвестиционной надбавки с обязательствами по обеспечению необходимого уровня тарифов.

В письме указано, что средний возраст тепловых сетей в Иркутской области составляет 37 лет при нормативном сроке 20–25 лет. Более 75% тепловых сетей региона отработали нормативный срок, а в отдельных муниципалитетах износ достигает 100%. По принятой методике большинству сетей должен быть присвоен статус опасных для жизни.

Средний возраст паровых котлов и турбин на ТЭЦ БЭК составляет 53 года, при этом 60% паровых котлов и 69% турбин выработали нормативный срок службы. «Накопленный “недоремонт” оборудования создаёт высокий риск повреждений, что может привести к перебоям в снабжении теплом и электроэнергией», — предупреждают энергетики.

Ремонтировать недостаточно: нужна системная модернизация

В соответствии с постановлением Правительства РФ №410 от 5 мая 2014 года, БЭК неоднократно обращалась с просьбой корректировать инвестиционную программу, чтобы сосредоточить усилия на приоритетных участках, требующих первоочередной замены по соображениям безопасности и надёжности. В 2023–2024 годах корректировки либо отклонялись, либо утверждались частично.

«Без полноценной инвестиционной программы, будучи полностью регулируемой государством организацией, мы не можем проводить масштабную модернизацию, ограничиваясь лишь срочными ремонтами», — поясняют в компании.

Тем не менее, в 2021—2023 годах компания перевыполнила утвержденную программу инвестиций, дополнительно вложив собственные средства на сумму 2,4 млрд рублей.

Однако компания подчёркивает, что покрытие текущих убытков и проведение срочных ремонтов — это борьба со следствиями износа оборудования, которая не приводит к коренному улучшению состояния инженерных сетей.

«Необходимы системные решения и долгосрочное финансирование, а не необоснованные упрёки в невыполнении инвестиционной программы. Мы рассчитываем, что в наступающем году взаимодействие всех заинтересованных сторон в сфере теплоснабжения будет более конструктивным и открытым, соответствующим логике, заданной Президентом РФ», — заявляют в БЭК.

О том, что российская электроэнергетика в настоящий момент недофинансирована, а резервы, созданные еще во времена СССР, уже исчерпаны, генерации требуется модернизация и инвестиции в оборудование, на ВЭФ говорил министр энергетики Сергей Цивилев