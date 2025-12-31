Новости

Средний доход по накопительным счетам вырос впервые за полгода

Накопительные счета в крупнейших российских банках показали рост доходности в декабре 2025 года. По данным индекса накопительных счетов Финуслуг, средняя максимальная ставка повысилась на 0,09%, достигнув уровня 16,06% годовых. Базовая ставка, предлагаемая клиентам после окончания промоакций или без специальных условий, увеличилась на 0,03%, составив 9,54% годовых.

По итогам месяца наибольший прирост средней максимальной ставки зафиксирован в трёх банках из двадцатки лидеров рынка. Их показатели выросли на 0,5—1,5 процентных пунктов. Вместе с тем два банка из списка наоборот снизили ставку, уменьшив её на 0,5 процентных пункта. Несмотря на общий позитивный тренд, самая высокая ставка среди двадцати крупнейших банков сократилась с 18,5% до 18,0%.

Индекс накопительных счетов Финуслуг был запущен в 2025 году. Индикатор на основе базовых ставок рассчитывается на основе процентных ставок по истечении промопериода, а также без учета дополнительных условий и бонусных программ; индикатор на основе максимальных ставок включает надбавки, если такие условия являются общедоступными и не предполагают ограничений по категории клиента или выполнению.


