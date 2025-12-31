Новости

Иркутск повышает соцвыплаты пенсионерам: кто получит больше денег в следующем году?

Отделение Социального фонда России по Иркутской области с 1 января 2026 года начнет осуществлять выплату социальной доплаты к пенсиям местных жителей. Данная мера направлена на поддержку тех пожилых граждан региона, чей ежемесячный пенсионный доход ниже официально установленного в регионе прожиточного минимума. В 2025 году этот показатель составил 16 165 рублей, а в наступающем 2026-м увеличится до 17 265 рублей.

Размер дополнительной выплаты каждому пенсионеру рассчитывается индивидуально как разница между установленной нормой прожиточного минимума и общим уровнем материальной обеспеченности гражданина-пенсионера. Средства на обеспечение социальных выплат частично поступают из федерального бюджета, однако значительная доля финансирования приходится именно на региональный бюджет Иркутска.

Так, в новом финансовом году регион выделит на социальные доплаты порядка 2,2 млрд рублей из собственных средств, а общая сумма расходов составит около 7,9 млрд рублей. Всего в конце прошлого года такую дополнительную помощь получали почти 118 тысяч пенсионеров региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
