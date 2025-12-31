Самолёт МС-21 стал главной авиаёлкой в Жуковском

В преддверии Нового года в аэропорту Жуковский прошла необычная акция под названием «Авиаелка». На этот раз главным героем мероприятия стал опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, борт номер 73051, сообщается в телеграм-канале аэропорта Жуковский.

В качестве ветвей новогоднего дерева использовалась специальная техника: тракторы, техники противообледенительной обработки («деайсеры»), снегоочистители, автобус для перевозки пассажиров и другая необходимая техника.

Акция была организована совместно аэропортом Жуковский и корпорацией «Яковлев». Она проводится уже второй год подряд. Если ранее символом акции выступал отечественный самолёт Superjet-100, то в этом году эстафету принял новый перспективный лайнер МС-21.