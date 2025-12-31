Губернатор Иркутской области пожелал жителям счастливого Нового года и предостерёг о вызовах 2026-го

Губернатор Иркутской области поздравил жителей региона с Новым годом и предупредил, что 2026 год будет сложным.

«2025 год был не самым простым. Сложная экономическая ситуация, внешнее давление. Но несмотря на все сложности, в прошедшем году Иркутская область достигла серьезных результатов. Вместе с вами мы ремонтировали и строили детские сады, школы и больницы, дороги и мосты, преображали общественные пространства, модернизировали инфраструктуру», — подчеркнул глава региона.

Игорь Кобзев напомнил, что Новый год – это всегда про будущее и важно не разучиться мечтать.

«Как сказал замечательный писатель Константин Паустовский, «если отнять у человека способность мечтать, то отпадет одна из самых мощных побудительных причин, рождающих культуру, искусство, науку и желание борьбы во имя прекрасного будущего». Новый год – это всегда про будущее. Про новые планы», — заметил губернатор.

Он уточнил, что следующий год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом единства народов России.

«Иркутская область служит прекрасным примером того, как десятки национальностей живут рядом, сохраняя народные особенности и бережно относясь к культуре соседей. Именно добрососедство является основой сильного и процветающего государства. И вместе нам под силу любые невзгоды. 2026 год будет сложным. Многие планы придется корректировать. Но я убежден, что вместе мы справимся с любыми трудностями. Я всегда стоял и буду стоять на страже Иркутской области и тех, кто здесь живет!» — заключил Игорь Кобзев.