Путин отказался от визита в ЮАР из-за угрозы покушения, рассказал Лукашенко

30 декабря 2025
30 декабря 2025

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь получила информацию о возможной угрозе покушения на российского лидера Владимира Путина во время его визита в Южную Африку на саммите БРИКС. Белорусский лидер сообщил российскому коллеге о рисках поездки, подчеркнув опасность международной обстановки. Разведка Беларуси предупредила о готовящемся теракте, основываясь на косвенных источниках информации, передаёт РБК.

Разговор лидеров произошел накануне форума, когда Владимир Путин собирался посетить мероприятие лично. Лукашенко высказался резко против полета, аргументируя тем, что международные события делают поездку небезопасной. Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров отправился на саммит вместо Путина.

По словам Лукашенко, подобные рекомендации были регулярными, так как ситуация в мире нестабильная. Белорусский президент подчеркнул важность учета мнения разведки и призвал Россию внимательно следить за сигналами возможных рисков, особенно исходя от западных стран.


/ Сибирское Информационное Агентство /
