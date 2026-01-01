Новости

В Иркутской области в новогоднюю ночь родилось 12 малышей

В новогоднюю ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года в Иркутской области зарегистрировано 12 случаев рождения детей. По данным Министерства здравоохранения региона, в медицинских учреждениях области за указанный период родились восемь мальчиков и четыре девочки. Врачи сообщили, что роды протекали без осложнений, состояние женщин и новорожденных оценивается положительно.

Комментируя ситуацию, исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов отметил, что рождение ребенка само по себе является значимым событием, а рождение в столь символичный момент добавляет события особой ценности. Министр выразил поздравления родителям и пожелания здоровья новорожденным, поблагодарив врачей и медицинский персонал за профессионализм и преданность своему делу в ночное время праздника.

Максимальное число новорожденных зафиксировано в перинатальном центре Иркутской областной клинической больницы, где утром первого января появились на свет пятеро детей: три девочки и два мальчика. Всего за прошедший декабрь и первые часы нового года в регионе родилось 12 детей, распределившихся поровну между полами.


