Новая резиденция Деда Мороза открывается в историческом комплексе «Тальцы»

В течение зимних праздников посетители смогут насладиться разнообразием развлечений в учреждениях культуры Иркутской области. Во время январских каникул запланировано больше 50 тематических мероприятий, включая музыкальные программы, познавательные прогулки, творческие занятия и интерактивные представления.

Одним из самых популярных музеев в новогодние каникулы является архитектурно-этнографический музей «Тальцы». На его территории ежедневно со 2 по 10 января будет работать Резиденция Деда Мороза. Для посетителей музея подготовлены две ледяные горки, конкурсы, снежные забавы, лепка снеговиков и игры от Кикиморы и Бабы Яги. 7 января, в светлый праздник Рождества Христова, на площади около Трактира пройдут Рождественские гуляния и мастер-класс по изготовлению свечей из натуральной вощины.

Новогодние мероприятия пройдут со 2 января во всех отделах Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачёва. В Главном здании гостей ждет экскурсия «Сокровища музея», музыкальный салон «Новый год и Рождество на Руси». 7 января состоится праздничное мероприятие «Рождество в музее» с выступлением театра кукол «Балагантьеры» и экскурсией «Зима в картинах художников».

В Галерее сибирского искусства пройдут лекции «Рождество Христово в иконах из коллекции Иркутского художественного музея», «Сказки Ленских берегов. Книжная графика Георгия Леви», экскурсии по выставкам «Сны Сибири», «Ангелы – вестники Рождества», «Сибирское искусство: от Средневековья до наших дней». Для любознательных состоятся квиз «В гостях у сказки» и квест «Загадки каменных львов».

В Усадьбе В.П. Сукачёва для посетителей приготовлены новогодние мастер-классы в рамках проекта «Семейный выходной день» по рисованию пастелью, акварелью, эбру – красками на воде, росписи новогоднего шара, бисероплетению. Также состоится лекция-экскурсия по выставкам «Блюз над Парижем» и «Рождественский бал».

В Иркутском областном историко-мемориальном музее декабристов 4 января состоится показ спектакля Домашнего театра Волконских. Он объединил пьесы «Медведь» и «Предложение» А. П. Чехова.

Иркутский областной краеведческий музей имени Н. Н. Муравьева-Амурского подготовил праздничные мероприятия и автобусные экскурсии. Он начнет работать со 2 января. В отделе истории пройдет игра «Новогодний мульт», в «Музейной студии» - квест «Музейные прятки», мастер-классы «Рождественская свеча из вощины», по изготовлению традиционной куклы «Зимние гуляния», авторская экскурсия народного мастера Светланы Ереминой в рамках выставки «Шелковьё сибирское, багульнишное, да жаркое». Музей В. Г. Распутина предлагает посетить творческую мастерскую «Создай свою рождественскую сказку» и мероприятие «Зимняя сказка», где можно погрузиться в теплую атмосферу прошлого, когда всей семьей дома смотрели диафильмы, читали вслух сказки и верили в новогоднее чудо. В отделе природы гостей ждет мастер-класс «Рождественский сувенир» и новогоднее представление «Байкал встречает Новый год!». В экспозиционном отделе «Окно в Азию» проведут концерт «Музыка для души», в Культурно-просветительском центре им. свт. Иннокентия (Вениаминова) мастер-класс по изготовлению свечей.