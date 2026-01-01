Ночной удар дронов по кафе и гостинице на Черном море унес жизни 24 человек

В результате ночного удара беспилотников по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области на побережье Черного моря погибли 24 человека, включая ребёнка. Более 50 человек получили ранения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале, передаёт РБК.

По его словам, атаку нанесли три дрона, один из которых был оснащён зажигательной смесью. На месте происшествия возник мощный пожар, который удалось потушить лишь под утро.

Сальдо охарактеризовал случившееся как «целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год». Он добавил, что врачи продолжают борьбу за жизни пострадавших, а Херсонщина скорбит вместе с семьями погибших. Власти обеспечат всю необходимую помощь.

В то же время Минобороны России отчиталось о перехвате и уничтожении 168 беспилотников за прошедшую ночь над различными регионами страны. Большинство из них (61) были сбиты над Брянской областью, 25 — над Краснодарским краем, 24 — над акваторией Азовского моря, 23 — над Тульской областью, 16 — над Крымом, 12 — над Московским регионом (включая девять на подлёте к столице), и семь — над Калужской областью.

В ночь на 29 декабря Украина предприняла атаку на резиденцию Путина с использованием 91 беспилотника, все они были уничтожены средствами ПВО, пострадавших и повреждений нет. Резиденция «Ужин» (или «Долгие Бороды») расположена в Новгородской области.

Лавров отметил, что действия Украины не останутся без ответа, объекты для ответных ударов и время их нанесения уже определены. При этом Россия не планирует выходить из переговоров о мирном урегулировании конфликта, несмотря на инцидент.