Новые правила: перевод самому себе через СБП теперь под подозрением

С 1 января 2026 года в России вступил в силу расширенный перечень признаков мошеннических переводов, утверждённый Банком России. Теперь таких критериев стало 12, что позволит банкам эффективнее выявлять операции, совершённые под влиянием мошенников без согласия клиентов. Одной из новых мер является настороженность при переводах самому себе через Систему быстрых платежей (СБП) с последующей пересылкой денег третьему лицу, передаёт РБК.

Новые признаки мошеннических переводов включают:

- Перевод свыше 200 тыс. рублей самому себе через СБП с попыткой в течение 24 часов отправить эти деньги другому физическому лицу, которому не переводили средства последние полгода.

- Внесение наличных в банкомате с цифровой карты на счёт человека, который за последние 24 часа совершил трансграничный перевод свыше 100 тыс. рублей.

- Смена мобильного номера в банковском приложении или на портале «Госуслуги» менее чем за 48 часов до перевода.

- Подозрительные события на смартфоне клиента, например, установка вредоносного ПО, смена операционной системы или провайдера связи.

- Повышенное время обмена данными между банкоматом и картой при использовании NFC.

- Получение банком информации от Национальной системы платежных карт (НСПК) о риске мошенничества.

- Нахождение данных о получателе в новой госинформационной системе «Антифрод», которая заработает с 1 марта 2026 года.



Кроме новых критериев, в перечне остаются и старые признаки — операции с получателями из базы ЦБ о мошенничествах, нетипичные операции по сумме, времени или месту, а также телефонные разговоры до или после перевода.

Также регулятор установил признаки мошенничества для операций с цифровым рублём, запуск которого ожидается 1 сентября 2026 года. Подозрительными будут переводы цифровых рублей получателям, внесённым в мошенническую базу ЦБ.

Если банк выявит один из признаков мошенничества при переводе, он обязан приостановить операцию на два дня и уведомить клиента с предупреждением. Если клиент подтвердит или повторит операцию, банк должен её провести, кроме случаев, когда получатель находится в мошеннической базе — тогда операция не будет выполнена независимо от желания клиента.