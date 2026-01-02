Новости

Новая детская поликлиника на 200 мест появится в Тулуне

Строительство современной детской поликлиники на 200 посещений в смену планируется начать в городе Тулуне. Поликлиника разместится в микрорайоне Угольщиков и станет структурным подразделением городской больницы. Стоимость проекта составляет 1,6 млрд рублей. Реализация финансируется в рамках программы «Развитие здравоохранения» и федерального проекта «Модернизация первичного звена», сообщает региональный Минстрой.

Проект прошел государственную экспертизу, финансирование предусмотрено на период 2026—2028 годов. Будущее четырехэтажное здание общей площадью 7,4 тысячи квадратных метров оборудуют всеми необходимыми медицинскими кабинетами, включая отделениями ультразвуковой диагностики, физиотерапию, дневной стационар и даже лечебный бассейн. Для удобства маленьких пациентов будут обустроены отдельные входные группы.

Подрядчик будет определен в первом квартале 2026 года, продолжительность строительных работ составит примерно 15 месяцев.


