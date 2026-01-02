Налог на проценты по вкладам в России: что изменится с 2026 года?

Российских вкладчиков ждут важные изменения в расчете налога на проценты по банковским депозитам в 2026 году. Минфин напомнил, что налог с дохода по вкладам россияне уплатят уже в третий раз, при этом проценты до 160 тысяч рублей не будут облагаться налогом. Эта сумма рассчитана исходя из ключевой ставки Центробанка, которая на 1 января 2026 года составляет 16%, передаёт РБК.

По формуле, указанной в Налоговом кодексе, минимальная сумма дохода по вкладам, освобождаемая от налога, равна 160 тысячам рублей (1 миллион рублей × 16%). Если в течение года ключевая ставка повысится, необлагаемый порог также увеличится, но не опустится ниже этой отметки. Минфин подтвердил, что расчёт будет вестись по максимальной ключевой ставке.

Проценты, превышающие эту сумму, в 2026 году будут облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%, а для инвесторов с доходом свыше 2,4 миллиона рублей — по ставке 15%.

Налог на вклады был введён в 2021 году, но первые два года россияне были освобождены от его уплаты. Впервые налог начали взимать в 2024 году с доходов, полученных в 2023-м, если они превышали необлагаемый минимум. В 2023 году этот порог составлял 150 тысяч рублей, в 2024-м — 210 тысяч.

Статистика показывает, что 95% россиян имеют на сберегательных счетах менее миллиона рублей. Вкладчики с суммами от 1 до 1,4 миллиона составляют 1,4%, от 1,4 до 3 миллионов — 2,1%, от 3 до 10 миллионов — 0,9%, а свыше 10 миллионов рублей — всего 0,2%.

Минфин прогнозирует, что в 2026 году поступления в федеральный бюджет от налога на процентные доходы по вкладам составят 567,62 миллиарда рублей — почти вдвое больше, чем оценка за 2025 год (304,56 миллиарда рублей).