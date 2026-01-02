Новогодняя лотерея: кто выиграл миллиард и как распределялись призы?

В результате беспрецедентного новогоднего розыгрыша «Русского лото» сразу трое россиян впервые в истории лотереи разделили крупный денежный приз размером в 1 миллиард рублей. Таким образом они получат по 333 млн рублей. Победившие билеты были куплены в разных регионах страны: Тюменская, Свердловская и Новосибирская области, сообщили в Telegram-канале «Столото».

Помимо основных призёров, ещё один обладатель билета выиграл крупную сумму в 100 миллионов рублей. Его билет приобрёл участник в Липецкой области, выбравший подарочный набор. Дополнительно организаторы объявили о сотнях небольших денежных вознаграждений среди участников игры.

Напомним, что доходы федерального бюджета России от проведения государственных лотерей по итогам первых одиннадцати месяцев 2025 года составили около 5,6 млрд рублей, это почти на треть выше уровня прошлого года и на 25% оказался выше запланированных значений. Пресс-служба Минфина пояснила рост поступлений в федеральный бюджет с увеличением продаж билетов и развитием конкуренции на лотерейном рынке РФ. В пресс-службе «Столото» отметили, что почти 40 млн человек участвовали в лотереях оператора за год, что составляет более 30% взрослого населения страны.

Аналитики связывают рост популярности лотерей с повышением удобства покупки билетов через маркетплейсы, цифровые платформы и розничные сети, а также с появлением новых продуктов с элементами геймификации.