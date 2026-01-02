Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Бизнес: пристегните ремни!
«Побеждают упорные и целеустремленные» – Татьяна Красноштанова, «ДомСтрой»
Предприниматели сохраняют сдержанный оптимизм
Все материалы сюжета

Этнотуризм: новый маршрут «Один день в Усть-Орде» откроют для путешественников

Новый туристический маршрут, разработанный в Усть-Ордынском Бурятском округе, приглашает путешественников погрузиться в историю, быт и культуру бурятского народа. По мнению заместителя губернатора Иркутской области Анатолию Прокопьеву, идея направлена на привлечение туристов в регион и развитие местного туризма. Открытие маршрута запланировано на 2026 год.

<p>Фото с сайта https://irkobl.ru/</p>

Фото с сайта https://irkobl.ru/

– В топонимике населенных пунктов Усть-Ордынского Бурятского округа часто встречаются двойные названия – официальные и народные. По документам окружной центр называется «поселок Усть-Ордынский», но местные жители называют его «Усть-Орда». В пределах поселка протекает река Куда, в которую впадают несколько небольших речушек, в том числе Ордушка (Орда), в честь которой и назван населенный пункт. Мы решили в названии этнотура использовать народный вариант – «Усть-Орда», – сказал глава округа.

Идея создания маршрута возникла после успешного визита представителей туристической индустрии в ноябрьской поездке прошлого года. Организованный агентством по туризму Иркутска и администрацией округа визит включал посещение культурных учреждений, участие в этнических мероприятиях и мастер-классах, способствующих развитию туристического потенциала региона.

Этнотур включает элементы интерактивного погружения в культурную среду. Участники познакомятся с традиционным танцем Ёхор, изготовленным вручную сувенирами и амулетами, подготовленными профессиональными мастерами художественных ремесел. Особое внимание уделяется образовательному аспекту маршрута, позволяя гостям изучить историю и обычаи западной части бурятского этноса.

Читайте также:

Воздушные приключения поколения Z: кто и куда летал чаще всех в 2025 году
31 декабря 2025
Федеральные земли передадут Иркутской области для создания «Байкальской слободы»
31 декабря 2025

Путешественникам предложат посетить национальный музей округа, демонстрирующий археологические находки, древние орудия труда и традиционные предметы быта. Важной частью экспозиции является реконструкция древнего жилья — юрты, внутри которой гости смогут ознакомиться с устройством традиционной бурятской семьи.

Кроме того, участники посетят Национальный центр художественно-прикладного искусства, где мастера демонстрируют процесс изготовления национальных украшений и предметов интерьера, одновременно предлагая пройти курсы по созданию собственных изделий.

Маршрут рассчитан на широкий круг туристов, в том числе приезжающих из-за рубежа, но особое внимание уделяется привлечению жителей Иркутской области, стремящихся ближе познакомиться с уникальной культурой своего региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес