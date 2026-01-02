Этнотуризм: новый маршрут «Один день в Усть-Орде» откроют для путешественников

Новый туристический маршрут, разработанный в Усть-Ордынском Бурятском округе, приглашает путешественников погрузиться в историю, быт и культуру бурятского народа. По мнению заместителя губернатора Иркутской области Анатолию Прокопьеву, идея направлена на привлечение туристов в регион и развитие местного туризма. Открытие маршрута запланировано на 2026 год.

Фото с сайта https://irkobl.ru/

– В топонимике населенных пунктов Усть-Ордынского Бурятского округа часто встречаются двойные названия – официальные и народные. По документам окружной центр называется «поселок Усть-Ордынский», но местные жители называют его «Усть-Орда». В пределах поселка протекает река Куда, в которую впадают несколько небольших речушек, в том числе Ордушка (Орда), в честь которой и назван населенный пункт. Мы решили в названии этнотура использовать народный вариант – «Усть-Орда», – сказал глава округа.

Идея создания маршрута возникла после успешного визита представителей туристической индустрии в ноябрьской поездке прошлого года. Организованный агентством по туризму Иркутска и администрацией округа визит включал посещение культурных учреждений, участие в этнических мероприятиях и мастер-классах, способствующих развитию туристического потенциала региона.



Этнотур включает элементы интерактивного погружения в культурную среду. Участники познакомятся с традиционным танцем Ёхор, изготовленным вручную сувенирами и амулетами, подготовленными профессиональными мастерами художественных ремесел. Особое внимание уделяется образовательному аспекту маршрута, позволяя гостям изучить историю и обычаи западной части бурятского этноса.

Путешественникам предложат посетить национальный музей округа, демонстрирующий археологические находки, древние орудия труда и традиционные предметы быта. Важной частью экспозиции является реконструкция древнего жилья — юрты, внутри которой гости смогут ознакомиться с устройством традиционной бурятской семьи.

Кроме того, участники посетят Национальный центр художественно-прикладного искусства, где мастера демонстрируют процесс изготовления национальных украшений и предметов интерьера, одновременно предлагая пройти курсы по созданию собственных изделий.

Маршрут рассчитан на широкий круг туристов, в том числе приезжающих из-за рубежа, но особое внимание уделяется привлечению жителей Иркутской области, стремящихся ближе познакомиться с уникальной культурой своего региона.