Назван самый кассовый фильм России в 2025 году

Тройку лидеров российского кинорынка за 2025 год возглавил фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», собравший в кинотеатрах 3,3 миллиарда рублей. Такие данные приведены в Единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС) Фонда кино, передаёт РБК.

Фильм стал лидером проката, несмотря на довольно скромный производственный бюджет в 979 миллионов рублей, из которых фонд кино безвозмездно предоставил 630 миллионов рублей. Благодаря зрительскому спросу лента привлекла внимание широкой аудитории, став главной премьерой года.

Второе место занял приквел популярной серии «Последний богатырь» — фильм «Финист. Первый богатырь». Кассовые сборы фильма составили 2,7 миллиарда рублей, а общая стоимость производства достигала 1,2 миллиарда рублей, половину из которых компенсировал Фонд кино.

Третье место заняла третья часть зарубежного сериала «Иллюзия обмана». Этот фильм оказался первым иностранным проектом, вошедшим в тройку лучших российских сборов с 2021 года. Фильм собрал в отечественном прокате впечатляющие 1,8 миллиарда рублей ($22,9 млн по среднему обменному курсу ноября).

Также в десятку наиболее успешных зарубежных картин попала экранизация романа Брэма Стокера — фильм «Дракула» режиссёра Люка Бессона.


