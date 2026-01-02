Безработица в Иркутской области упала до исторического минимума – всего 0,3%

Итоги уходящего 2025 года показали, что рынок труда Иркутской области остаётся стабильно устойчивым. Уровень официально зарегистрированной безработицы сохранился на низком показателе — всего 0,3%, что значительно ниже среднего показателя по всей России (0,4%).

– По безработице Приангарье имеет самый низкий показатель среди регионов Сибирского федерального округа. В Сибири он составляет 0,6%, а в целом по России мы находимся на среднероссийском уровне – 0,4%. В 2025 году органы службы занятости Иркутской области помогли найти работу более 21 тысяче граждан, обратившимся в Кадровый центр Иркутской области, – отметил губернатор Игорь Кобзев.

При этом значительная часть трудоустроившихся — около 40% — составляли молодые специалисты возрастом до 35 лет. Многие из выпускников учебных заведений выбрали карьеру в здравоохранении и образовании, продемонстрировав высокий потенциал молодых кадров.

Значительное внимание в регионе уделяется и вопросам поддержки малого бизнеса. Министр труда и занятости региона Кирилл Клоков рассказал, что в 2025 году свыше двух тысяч жителей Иркутской области обратились в региональный Кадровый центр за консультациями по запуску собственного бизнеса. Благодаря этой поддержке более 390 человек успешно начали предпринимательскую деятельность, став индивидуальными предпринимателями, самозанятыми или руководителями фермерских хозяйств. Из них 74 человека получил единовременную финансовую помощь на старт бизнеса – 96 тысяч рублей. Наиболее популярными сферами для нового бизнеса стали услуги в области: предоставления услуг в сфере красоты, производство кондитерских изделий, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, производство деревянных изделий, дополнительное образование детей и взрослых.