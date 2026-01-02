Новости

«Забег обещаний»: сотни жителей Иркутска начали год с спорта

Более 600 бегунов приняли участие в необычном спортивном событии «Забег обещаний», организованном иркутским общественным движением «5 вёрст» вместе с компанией Эн+.

Старт состоялся 1 января в 12 часов дня на острове Юность. Желающие могли преодолеть дистанцию в 2026 метров либо пробежать традиционный маршрут, протяженностью 5 км.

Перед забегом каждый спортсмен мог написать на своем номере обещание либо выбрать любое из заранее приготовленных. Многие поклонники здорового образа жизни пришли на забег в ярких образах или костюмах сказочных персонажей, благодаря чему мероприятие выглядело еще более необычным и праздничным.

«На нашей площадке мы проводим забег обещаний третий год и каждый раз количество участников увеличивается, – рассказала Полина Сорокина, руководитель проекта «5 вёрст» в Иркутске. – Все, кто пришли, получили заряд положительных эмоций и отличное настроение. Мы призываем иркутян не лежать на диване, не сидеть дома – выходите на улицу, приходите к нам. Физическая подготовка неважна, сначала можно идти, затем бежать, наращивая темп. И конечно, мы ценим внимание наших друзей – компанию Эн+, которая всегда рядом с нами и помогает устраивать такие масштабные события. Спасибо им за это».

Из новшеств этого года стала запись видеообещаний, возможность поделиться своими планами на специальной стене, а также увеличенный объем приготовленных организаторами порций согревающих безалкогольных напитков, сладостей и мандаринов.

Забег обещаний традиционно проводится на острове Юность 1 января. В следующем году дистанция будет увеличена ровно на 1 метр и составит 2027 метров. Еженедельные забеги начинаются там же каждую субботу в 9 утра вне зависимости от погоды и времени года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
