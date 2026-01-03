Новости

Большой каток залили на стадионе «Труд» в Иркутске

Стадион «Труд» в Иркутска залили и превратили в каток под открытым небом. Здесь с 3 января по 11 января организуют массовые катания, сообщается в соцсетях организации.

Ежедневно в указанный период будет проводиться по два сеанса по 90 минут – с 15:00 до 16:30 и с 17:30 до 19:00. Имеется прокат коньков. На льду разрешено двигаться только против часовой стрелки. Запрещено играть в хоккей, делать трюки.

Стоимость входного билета для взрослых составляет 350 рублей за сеанс, для детей – 200 рублей. Предоставляются льготы детям-сиротам и ребятам из многодетных семей, инвалидам, пенсионерам, участникам СВО и членам их семей при предъявлении соответствующих документов.


