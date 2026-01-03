Певица Клава Кока съездила на Байкал для съемок нового клипа

Российская певица Клава Кока этой зимой посетила озеро Байкал в Иркутской области. Здесь были сняты кадры для нового клипа артистки.

«Этот год завершился спонтанной и невероятной поездкой на Байкал. Очень рада, что мы успели отснять и выпустить первый сниппет на "Тысячи зим"», – рассказала Клава Кока.

Она поделилась, что провела на Байкале около двух дней. Песня, для которой записывали кадры, является саундтреком к видеопроекту «Новый Перевал Дятлова».

«Буквально за сутки мною было принято решение лететь на Байкал. В регион, где и произошла трагедия Перевала. За ночь я нашла местных организаторов, за один день мы собрали всю съемку и маленьким составом вылетели на 1,5 дня в Иркутск. Это были самые сложные дни в уходящем году, за последние 3 дня сна было около пяти часов в сумме. Надеюсь, эта экспедиция того стоила», – отметила Клава Кока.

Премьера песни «Тысячи зим» запланирована на середину января.