Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Бизнес: пристегните ремни!
«Побеждают упорные и целеустремленные» – Татьяна Красноштанова, «ДомСтрой»
Предприниматели сохраняют сдержанный оптимизм
Все материалы сюжета

Певица Клава Кока съездила на Байкал для съемок нового клипа

Российская певица Клава Кока этой зимой посетила озеро Байкал в Иркутской области. Здесь были сняты кадры для нового клипа артистки.

 

«Этот год завершился спонтанной и невероятной поездкой на Байкал. Очень рада, что мы успели отснять и выпустить первый сниппет на "Тысячи зим"», – рассказала Клава Кока.

 

Она поделилась, что провела на Байкале около двух дней. Песня, для которой записывали кадры, является саундтреком к видеопроекту «Новый Перевал Дятлова».

 

«Буквально за сутки мною было принято решение лететь на Байкал. В регион, где и произошла трагедия Перевала. За ночь я нашла местных организаторов, за один день мы собрали всю съемку и маленьким составом вылетели на 1,5 дня в Иркутск. Это были самые сложные дни в уходящем году, за последние 3 дня сна было около пяти часов в сумме. Надеюсь, эта экспедиция того стоила», – отметила Клава Кока.

Премьера песни «Тысячи зим» запланирована на середину января.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес