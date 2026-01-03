Новости

Завершена разработка проекта газификации домов на левом берегу Ангары в Братске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с генеральным директором ООО «Газпром газораспределение Сибирь» Евгением Григоренко. В рамках переговоров было заявлено о завершении разработки проекта газификации домов на левом берегу Ангары в Братске.

«Завершена разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода с переходом через реку Ангару для догазификации домов на левом берегу Братска. Документ направлен на госэкспертизу», – рассказал глава региона.

Он также напомнил, что на правом берегу 1272 домовладения переведены на природный газ Братского месторождения. Кроме того, газ используют 43 предприятия и предпринимателя.

В 2025 году к газу подключили 352 дома, до конца 2026 года переведут на газ еще 528 домов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
